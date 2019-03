Tragen sie ihre Probleme jetzt sogar in die Öffentlichkeit? Über die Ehe der Biebers wird viel spekuliert. War die Hochzeit von Justin (25) und Hailey (22) die richtige Entscheidung? Gerade erst behauptete ein Insider, dass das Model total unglücklich an der Seite des Sängers sei und unbedingt aus der Ehe ausbrechen möchte. Die Befürchtungen um eine Liebes-Krise werden auch durch die neusten Bilder ordentlich angeheizt: Justin und Hailey wurden beim Streiten gesichtet!

Die jungen Eheleute waren am Samstag in einem Park im kalifornischen Laguna Beach unterwegs, als sie bei einer intensiven Auseinandersetzung beobachtet wurden, berichtet Daily Mail. Die 22-Jährige machte den Anschein, als würde sie auf ihren Mann einreden und im nächsten Moment legte sie ihm tröstend eine Hand auf den Rücken. Justin dagegen wirkte sehr in sich gekehrt und es schien an einem Punkt gar so, während er sich mit den Händen durchs Gesicht fuhr, als würde er Hailey einfach stehen lassen!

Ob Justins seelische Verfassung der Grund für ihr Streitgespräch war? Der Sänger soll mit schweren Depressionen zu kämpfen haben und befindet sich deswegen in therapeutischer Behandlung. Erst vor einer Woche richtete er besorgniserregende Worte an seine Fans: "Ich musste wirklich kämpfen. Und ich fühle mich total durcheinander und komisch."

Rachpoot/MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin in Los Angeles

Getty Images Justin und Hailey Bieber 2018 in New York

P&P/Rachpoot/ MEGA Justin Bieber, Musiker

