Neben ihrer Arbeit als Designerin ist Cathy Hummels (31) auch im Netz mächtig erfolgreich unterwegs – beinahe eine halbe Million Abonnenten folgen der Influencerin allein auf Instagram. Dort versorgt die Frau von Profi-Fußballer Mats Hummels (30) ihre Fans regelmäßig mit Fotos von ihren alltäglichen Outfits. Für ihre ausgefalleneren Looks kassiert die Beauty manchmal den einen oder anderen Lacher. Doch dieses Mal hält auch Cathy selbst ihre Kleiderwahl für unvorteilhaft: Sie findet, sie sieht ein bisschen schwanger aus!

"Also, um Gerüchte nicht anzuheizen: Da ist nichts unterwegs. Trage lediglich eine ziemlich unförmig wirkende Hose", witzelte die 31-Jährige unter ihrem aktuellen Instagram-Beitrag. Auf dem dazugehörigen Foto trägt sie eine schwarze Bluse und eine cremefarbene Schlaghose, die um den Bauch herum ein paar Fältchen wirft. "Im Spiegel sah die Hose besser aus als auf Bildern", erklärte Cathy – trotzdem versuchte sie, den Fehlgriff entspannt zu sehen: "Ich muss meinen Outfit-Fail einfach weglachen", beschloss die Mutter des kleinen Ludwig (1).

Auch wenn Cathy der Meinung ist, dass ihr Bäuchlein auf dem Pic verdächtig rund wirkt, sehen ihre Follower das ein bisschen anders: "Ich weiß gar nicht, was du hast! Das Outfit ist überhaupt nicht unvorteilhaft", schreibt ein User in den Kommentaren. Was sagt ihr zu der Aufnahme? Stimmt ab!

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, März 2019

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Designerin und Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de