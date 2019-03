Cathy Hummels (31) im absoluten Mama-Glück! Vor über einem Jahr erblickte ihr erster Sohn Ludwig (1) das Licht der Welt. Die Entwicklung des kleinen Knirpses teilt die stolze Fashion-Expertin mit süßen Clips und Fotos im Netz mit ihren Social-Media-Followern – jede neue Errungenschaften von Baby Lu bringt Cathy zum Strahlen! Doch hat die Ehefrau von Mats Hummels (30) einige Meilensteine ihres Lieblings besonders in Erinnerung gehalten?

Zwei Entwicklungsschritte haben sich nachhaltig im Gedächtnis der 31-Jährigen manifestiert, wie die Brünette im Promiflash-Interview offenbart hat: "Dass er 'Mama' gesagt hat und dass er schon fleißig läuft, da bin ich ganz stolz auf ihn." Täglich lernt Ludwig Neues dazu und wird größer. Auf seinem Lebensweg wird ihn Cathy immer begleiten – für ihren Sprössling will sie nur das Beste. Und was sie sich für ihn wünscht, machte die Beauty vor wenigen Wochen auf Instagram klar: "Dass er weltoffen wird und tolerant. Ein Mann, der selbstbewusst ist und immer weiß, was er will und wer er ist."

Doch wenn es nach der Influencerin geht, könnte ihr Ludwig auch noch länger klein bleiben. Kurz vor seinem ersten Geburtstag gab sie sich im Netz ganz nostalgisch: "Jemand halte bitte die Zeit an!"

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Designerin

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig (links) im Januar 2019

Instagram / catherinyyy Cathy und Ludwig Hummels

