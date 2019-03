Was die Zuschauer wohl erwarten wird? Erst vor wenigen Tagen hatte der Sender ZDF offiziell ein einmaliges Comeback der legendären Show Wetten, dass..? angekündigt. Zudem wurde bereits verkündet: Auch Thomas Gottschalk (68), der die Sendung von 1981 bis 2014 moderiert hat, wird bei dem TV-Spektakel mit von der Partie sein. Nun gab auch das Moderations-Urgestein weitere Details zu seinem geplanten Auftritt preis!

Im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL äußerte sich der 68-Jährige zum Comeback der Unterhaltungsshow, welches anlässlich seines 70. Geburtstags stattfinden soll. Dabei konnte er bereits verraten: "Ich habe weder was vergessen, noch was dazugelernt." Obwohl seine letzte Sendung bereits einige Jahre zurückliege, hätten sich seine Qualitäten als Moderator in dieser Zeit nicht verändert. "Mein persönlicher Ehrgeiz beschränkt sich immer darauf, es so gut wie möglich zu machen", scherzte der Blondschopf.

Generell fasste sich Thomas im Interview mit dem Branchenblatt aber eher kurz – daher blieben viele Fragen zum Comeback nach wie vor unbeantwortet. Besonders gespannt dürften Fans der Sendung allerdings darauf sein, welche Stargäste dieses Mal auf der berühmten Couch neben dem Moderator Platz nehmen werden.

Getty Images Thomas Gottschalk im Juli 2018 in München

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk im Juli 2018 in München

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk im Juli 2018 in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de