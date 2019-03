Das wird die TV-Sensation des kommenden Jahres! Ganze 24 Jahre lang moderierte Thomas Gottschalk (68) die Familienshow "Wetten, dass..?". Im Jahr 2011 verabschiedete er sich jedoch von dem Format, nachdem Kandidat Samuel Koch (31) ein Jahr zuvor bei einer Wette verunglückt war – drei Jahre später wurde die Sendung schließlich eingestellt. Nun wurde jedoch bestätigt, dass die Show noch einmal zurück ins Fernsehen kommen wird – und zwar mit Thomas als Gastgeber!

In einer Pressemitteilung des Medienmagazins DWDL heißt es: "Der runde Geburtstag von Thomas Gottschalk steht nächstes Jahr im Mai an - und ich will es mal so ausdrücken: Wenn Sie Baggerfahrer sind und eine gute Idee haben, sollten Sie sich definitiv bewerben", meinte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann – Thomas feiert im nächsten Jahr seinen 70. Geburtstag.

Wann und wo die Sendung aufgezeichnet wird, steht aktuell noch nicht fest – bis dahin werden Fans den Talkmaster jedoch in zwei anderen TV-Shows zu sehen bekommen: Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der "ZDF" Hitparade" wird er die Kult-Sendung im April einmalig moderieren. Außerdem führt er viermal im Jahr durch die Literatursendung "Gottschalk liest?".

Getty Images Thomas Gottschalk in der Show "Mensch Gottschalk - Das bewegt Deutschland"

Getty Images Thomas Gottschalk bei "2015! Menschen, Bilder, Emotionen - RTL Jahresrückblick"

Arnd Wiegmann / Getty Images Michelle Hunziker und Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?"

