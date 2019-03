Er ist ihre Inspiration! Zuletzt sorgte Lady Gaga (32) bei der Oscar-Verleihung für einen hochemotionalen Moment: Mit der Performance des "A Star Is Born"-Songs "Shallow" mit Schauspieler Bradley Cooper (44) schaffte sie einen der intimsten Momente der Veranstaltung – die Musikerin räumte für den Song sogar eine goldene Statue ab. Nun schlüpfte Gaga selbst in die Rolle des Preisverleihers: Bei den "Fashion Los Angeles Awards" überreichte die Künstlerin eine Auszeichnung für den Haar-Künstler des Jahres an ihren besten Freund Frederic Aspiras – und bedankte sich bei dem Friseur mit einer 15-minütigen Rede überschwänglich!

Wie Hollywood Reporter berichtet, verriet die 32-Jährige während ihrer Laudatio: "Er war die Inspiration für meinen Song "Hair"." Gaga sei begeistert von seiner Leidenschaft, die er täglich ausstrahle – aber nicht nur das: "Er ist in meinen Augen nicht nur der größte Friseur der Welt, er ist der Bruder, den ich nie hatte. Er ist wirklich einer meiner besten Freunde auf der ganzen Welt", führte sie aus. Nach dem Event erzählte der Stylist, dass er mit Gaga bereits seit zehn Jahren zusammenarbeite. "Jeden Tag inspiriert sie mich erneut dazu, ein besserer Mensch zu sein, meiner Persönlichkeit treu zu bleiben und mich selbst zu lieben", schwärmte Frederic über seine BFF.

Der Hair-Artist habe zugegeben, dass er in seinem Leben immer wieder mit Hindernissen zu kämpfen hatte – vor allem seine Kindheit habe ihn geprägt. "Schwul aufzuwachsen und asiatisch zu sein, war hart", gab Frederic preis. Umso glücklicher sei er nun, sich in seiner Kunst ausdrücken zu können.

Getty Images Frederic Aspiras und Lady Gaga 2019

Getty Images Frederic Aspiras und Lady Gaga in Beverly Hills 2019

Getty Images Frederic Aspiras und Lady Gaga im März 2019

