Erst im Februar hatte Gemma Atkinson (34) die süße Nachricht mit ihren Fans geteilt: Sie und ihre große Liebe, Gorka Marquez, erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Immer wieder gewährt die Britin seitdem einen Einblick in ihren Alltag und der zeigt, dass der Fitness-Fan trotz der wachsenden Baby-Kugel nicht auf Sport-Sessions verzichtet – das gestählte Sixpack musste aber mittlerweile einem runden Bäuchlein weichen. Für die Schauspielerin aber kein Problem: Sie liebt ihren Babybauch!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Gemma eine Collage, die sie auf dem linken Foto mit Hanteln in der Hand und einem muskulösen Bauch zeigt. Auf dem rechten Pic schaut sie glücklich auf ihre runde Körpermitte. "Unsere Körper sind unglaublich! Was sie tun können, verblüfft mich und auf beiden Bildern fühle ich mich wie Superwoman", schrieb die 34-Jährige zu dem Vorher-Nachher-Vergleich. "Ich habe ein Leben in mir, das bereit ist, bald bei uns zu sein. Die kleinen Tritte und die Drehungen sind einfach wunderbar”, schwärmte der ehemalige "Emmerdale"-Star. Sie sei einfach unbeschreiblich glücklich.

Viel ist über den noch ungeborenen Spross des Models aber noch nicht bekannt. Wann genau ihr Kind auf die Welt kommen soll und auch, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwartet, hat Gemma bisher nicht verraten. Ihre Fans hatten allerdings bereits spekuliert, dass die Blondine und Gorka einen Sohn erwarten könnten – ein Turnschuh-Post hatte diese Spekulationen ausgelöst.

Getty Images Gemma Atkinson und Gorka Marquez im März 2019

Instagram / glouiseatkinson Gemma Atkinson, Schauspielerin

Getty Images Gemma Atkinson im März 2019

