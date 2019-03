Noch ein Kind? Für Saturday Night Live-Star Alec Baldwin (60) wäre es bereits der sechste Nachwuchs. Sein jüngster Sohn Romeo Alejandro David ist noch nicht einmal ein Jahr, seine älteste Tochter Ireland, aus erster Ehe mit Filmstar Kim Basinger (65), dagegen schon 23. Im Interview am Rande der "Drunk Parents"-Premiere in New York verkündet Alec nun, seine Frau Hilaria (35) sei jederzeit bereit für ein weiteres Baby. Doch er selbst zögert jetzt!

"Oh ja, sie ist für diese Herausforderung bereit", bekundet Alec im Gespräch mit People und fügt hinzu: "Ich bin derjenige, der nicht bereit ist". Der Schauspieler erklärt, "Wenn meine Kinder ihren Schulabschluss machen, werde ich 85 sein", und erzählt dann die Anekdote: "Meine Freunde sagen, wenn deine Kinder aus dem Fenster klettern und wirklich, wirklich schlimme Dinge tun, wenn sie älter werden und am Ende ihrer Teenager-Zeit sind, wird du sowieso taub sein und musst es nicht hören".

Aus seinem Familienalltag berichtet Alec, er sei wirklich gefragt, zumindest solange Hilaria nicht da sei. "Meine Frau ist der Star. Meine Kinder, die lieben mich, sie glauben ich bin unschlagbar, und sobald meine Frau den Raum betritt, heißt es 'Okay, tschüss' und schon sind sie weg." Lachend fügt er hinzu: "Ich fühle mich schrecklich, ich fühle mich traurig. Es ist einsam, sobald meine Frau nach Hause kommt."

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin

Instagram / hilariabaldwin Alec, Rafael, Hilaria und Leonardo Baldwin

MEGA Hollywood-Star Alec Baldwin in Hollywood, 2018

