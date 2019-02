Noch ein Baby? Unbedingt, sagt Alec Baldwins (60) Ehefrau Hilaria (35). Für die Familie wäre es dann schon Kind Nummer fünf, nach Tochter Carmen (5) und den Söhnen Rafael (3), Leonardo (2) und Romeo – wobei Romeo gerade erst acht Monate alt ist. Alec selbst setzt noch eins drauf: Aus seiner ersten Ehe mit Oscar-Preisträgerin Kim Basinger (65) hat er die inzwischen erwachsene Tochter Ireland (23). Das Spannende aber ist: Ein weiteres Baby ist geplant – es muss aber keineswegs das letzte gewesen sein!

In der Show von Talkmasterin Ellen DeGeneres (61) bekräftigt Alec zunächst, dass sich seine Frau in jedem Fall ein weiteres Baby wünsche. Hilaria selbst, die zum Spiel "Heart to Heart, Cheek to Cheek" ebenfalls ins Studio kommt, bestätigt und erzählt: "Als ich Carmen erzählt habe, dass ich mit einem Jungen schwanger bin, ist sie zu mir gekommen und hat gesagt: 'Mommy, wie wäre es mit einem Mädchen, den Jungen kannst du danach noch bekommen.' Und ich habe ihr gesagt, dass das so nicht funktioniert." Nun also sei es Zeit für ein Schwesterchen für Carmen.

"Was aber passiert, wenn das nächste Baby wieder ein Junge ist?", fragt Ellen daraufhin neugierig nach. Die Antwort von Hilaria kommt schnell: "Ich würde es weiter probieren", sagt sie und bekräftigt: "Das meine ich ernst".

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin mit ihren vier Kindern

Mike Coppola/GettyImages Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern Carmen und Rafael bei der Premiere von "Boss Baby"

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihren vier Kindern

