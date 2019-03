Erneutes Baby-Glück für Jessica Simpson (38)! Am vergangenen Dienstag begrüßten die Sängerin und ihr Mann Eric Johnson (39) endlich ihre kleine Tochter Birdie Mae Johnson auf der Welt – der kleine Vogel ist das dritte gemeinsame Kind des Paares. Während ihrer Schwangerschaft machte Jessica ihr riesiger Bauch zu schaffen. Doch nun verkündete ein Insider: Nach der Geburt gehe es der Sängerin richtig gut!

Wie eine Quelle kürzlich gegenüber People verraten hat, fühle sich Jessica derzeit richtig wohl und genieße gerade jede Minute mit ihrem kleinen Sonnenschein. Ihre Familie habe die frischgebackene Mama bereits im Krankenhaus besucht und sei total begeistert von Birdie, so der Insider.

Die "These Boots Are Made For Walkin'"-Interpretin und ihr Mann haben bereits eine Tochter ,Maxwell (6) und einen Sohn, Ace (5). Mit der Geburt ihres jüngsten Kindes sind die Frauen in der Familie nunmehr wieder in der Überzahl!

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson im Januar 2019

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson im Februar 2019

Getty Images Jessica Simpson im Oktober 2018 in New York

