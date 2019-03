Pech für Renata Lusin (31) und Jan Hartmann (38)! Bei Let's Dance versuchten die beiden, sich mit einem Wiener Walzer in die Herzen der Jury und des Publikums zu tanzen. Doch trotz der soliden 16 Punkte – andere schnitten schlechter ab – sind sie als erstes Paar ausgeschieden. Möglicherweise lag es daran, dass nicht genug Zuschauer für die beiden angerufen hatten. Renatas Mann Valentin Lusin (32) hingegen räumte mit Ella Endlich (34) den Tagessieg ab und kam eine Runde weiter. Was denkt er über den Exit seiner Liebsten?

Besonders nach seinem enormen Erfolg am Freitag blicke Valentin mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die Entscheidung, wie er im Promiflash-Interview verraten hat: "Diese zwei Seiten sind für mich extrem spürbar. Ich feiere einerseits die Performance von Ella und auch den Tagessieg, andererseits bin ich mit den Gedanken auch bei meiner Frau. Ich muss sie gleich ein wenig trösten." Er sei zudem überzeugt, dass der Rauswurf nicht an der tänzerischen Leistung seiner Gattin gelegen haben kann – doch leider müsse nun mal in jeder Folge ein Paar gehen.

Unfair finde Valentin die Entscheidung jedoch trotzdem nicht, wie er weiter ausführte: "Natürlich bin ich traurig für Renata, aber ich finde es jetzt nicht unfair. So haben die Leute entschieden zu Hause, so hat die Jury entschieden und das wird dann auch seine Richtigkeit haben."

Getty Images Jan Hartmann und Renata Lusin in Köln, März 2019

Anzeige

Instagram / valentinlusin Valentin Lusin, Profi-Tänzer

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/p/BvULRemDdpl/ Jan Hartmann und Renata Lusin

Anzeige

Was sagt ihr zu Valentins Einschätzung? Finde ich zu diplomatisch Ich kann seine Aussage verstehen Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de