Kylie Jenner (21) hat das geschafft, wovon viele nur träumen! Mit ihren erst 21 Jahren ist sie nicht nur als Influencerin in den sozialen Netzwerken ziemlich erfolgreich, sondern ganz besonders als Unternehmerin in der Beauty-Branche. Mit "Kylie Cosmetics" und zahlreichen Werbedeals erwirtschaftete sie in den vergangenen Jahren ein Vermögen von einer Milliarde US-Dollar! Damit gilt sie nun als "Jüngste Selfmade-Milliardärin". Doch Kritiker meinen, sie habe den "Titel" gar nicht verdient – das lässt Kylie nicht auf sich sitzen!

Im Gespräch mit der Zeitschrift Interview äußerte sich Kylie nun zu dem Erfolg ihres Unternehmens. "Ich hätte nie gedacht, dass das passieren könnte. Ich habe an 'Kylie Cosmetics' geglaubt, wusste aber nicht einmal, worauf ich mich einlasse", erklärte die junge Mama. Für sie fühle es sich immer noch erstaunlich an, die Jüngste zu sein, die das alles erreicht hat. In dem Interview wandte sie sich außerdem direkt an diejenigen, die anzweifeln, dass wirklich alles an ihrem Vermögen selbst erwirtschaftet ist. "Es gibt wirklich kein anderes Wort als 'Selfmade', weil dies die Wahrheit ist", war Kylie sicher.

Weiter erzählte sie: "Ich bin zwar ein Spezialfall, denn bevor ich 'Kylie Cosmetics' gründete, hatte ich eine riesige Plattform und viele Fans." Dennoch sei all das Geld, was sie besitze, selbst verdient – und darauf sei sie mächtig stolz.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Jung-Unternehmerin

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Make-up-Mogulin

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de