Wer schön sein will, muss warten. Früher zählten Nicole Richie (37) und ihre Ex-BFF Paris Hilton (38) zu den It-Girls Hollywoods. Als verwöhnte Party-Prinzessinen wagten sich die beiden sogar in der TV-Show "The Simple Life" in unbekannte Gefilde: weit weg von Glitzer, Glanz und Glamour auf Bauernhöfe. Die beiden verband nicht nur die Leidenschaft für das perfekte Styling, sie bewiesen auch, dass sie einfach ein Gespür für stylische Outfits haben – selbst in Landarbeiterinnenkluft. Heute ist Nicole Mutter zweier Kinder – doch trotz stressigem Familienleben setzt sie weiterhin auf perfekte Looks. Auch wenn sie dafür ewig beim Friseur sitzt!

Die Tochter von Lionel Richie (69) postete dazu auf Instagram ein wirklich außergewöhnliches Selfie – beim Friseur! Dabei sticht besonders ein Detail ins Auge – eine wirklich wirre Haarpracht! Denn den Kopf der Beauty schmücken diverse Strähnchen-Folien, unter denen wahrscheinlich eine Haarfarbe einwirken muss. Scherzhaft kommentierte die 37-Jährige den Schnappschuss: "Von Natur aus schön zu sein, kostet so viel Arbeit."

Seit ihrer wilden Zeit mit Paris ist es eher ruhig um Nicole geworden. Nach ihrem zweiten Roman "Priceless", der 2010 erschien, hatte sie wenige Gastauftritte in TV-Serien. Mit Good Charlotte-Frontmann Joel Madden (40) ist sie seit 2010 verheiratet, ihre Kinder Harlow und Sparrow sind mittlerweile elf und neun Jahre alt.

Getty Images Nicole Richie, TV-Star

Anzeige

Getty Images Nicole Richie, TV-Star

Anzeige

Instagram / nicolerichie Joel Madden und Nicole Richie in jungen Jahren

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de