Hat Michael Wendlers (46) Tochter wirklich kein Problem damit, dass ihr Papa eine junge Dame datet, die nur ein Jahr älter als sie ist? Seit Januar steht der Schlagersänger dazu, die knapp 28 Jahre jüngere Laura Müller zu lieben. So oft es die Zeit zulässt, jettet die Schülerin zu ihrem Partner nach Florida und lernte dort auch schon dessen Tochter Adeline Norberg kennen. Bei Goodbye Deutschland sprach sie zum ersten Mal darüber, was sie wirklich über ihre neue Schwiegermutter in spe denkt!

Das frisch verliebte Paar ließ sich erstmals exklusiv für die Vox-Auswanderershow von einem Kamerateam begleiten. Und dabei durfte auch Adeline nicht fehlen. Natürlich wurde die 17-Jährige gefragt, was sie von der umstrittenen Beziehung ihres Vaters hält. "Es ist natürlich komisch, das kann auch niemand bestreiten, wenn dein Vater ein jüngeres Mädchen nach Hause bringt. Natürlich ist das komisch. Man denkt sich 'okay, akzeptiere ich, aber wie kam es dazu' und alles", berichtete sie.

Doch dass Laura jetzt auch in ihr Leben getreten ist, sieht Adeline als etwas sehr Positives an: "Also die Laura ist für mich wie eine ältere Schwester geworden, nie ein Mutterersatz, aber eine ältere Schwester und Freundin", erzählte sie begeistert. Es sei einfach schön, jemand fast Gleichaltrigen zu Hause zu haben, der sich in sie hineinversetzen und sie besser verstehen könne.

"Goodbye Deutschland" mit Michael Wendler und seiner Laura läuft am Montag den 25. März um 20.15 Uhr auf Vox.

TVNOW / Seema media Michael Wendler und Laura Müller bei "Goodbye Deutschland"

Instagram / adelinenorberg2019 Michael Wendler und seine Tochter Adeline

TVNOW / Seema media Laura Müller und Michael Wendler bei "Goodbye Deutschland"

