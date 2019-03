Wer glaubte, Gwyneth Paltrow (46) sei ein Unschuldslamm, wurde schon zuletzt eines Besseren belehrt. In einem Interview sagte sie einen neuen Lifestyle-Trend voraus: psychedelische Drogen wie LSD würden ihrer Meinung nach in Zukunft wieder an Bedeutung gewinnen. Doch das Halluzinogen ist in den USA seit 1966 verboten. Der 46-Jährigen zufolge habe sie LSD auch nie genommen – dafür eine andere Substanz: MDMA, in kristalliner Form als Ecstasy bekannt.

Wie die Schauspielerin im Interview mit Dax Shepard (44) im Armchair Expert-Podcast erklärt, habe sie "nie wirklich Drogen genommen", weder Pilze noch LSD. Allerdings gestand sie: "Ich habe ein einziges Mal MDMA geschluckt". Die 46-Jährige habe damit jedoch sehr schlechte Erfahrungen gemacht, wie sie weiter im Podcast verriet. Eigentlich solle der Körper nach der Einnahme mehr Serotonin ausschütten, Konsumenten sollen sich euphorisch fühlen. Doch bei Gwyneth sei das ganz anders gewesen, nichts davon habe sich eingestellt: "Ich hatte ein großes Trauma und weinte", gestand sie sogar. MDMA ist seit 1985 in den USA verboten, in Deutschland kam das Verbot ein Jahr später.

Außerdem habe Gwyneth früher einmal zu viel Marihuana geraucht und danach mit Halluzinationen zu kämpfen gehabt. "Ich bin wirklich ausgeflippt. Ich bin einfach kein guter Drogen-Konsument", gab sie im Podcast zu.

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Frazer Harrison/Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

