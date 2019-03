Er ist zurück – aus einem besonderen Grund! R. Kelly (52) ist wegen schwerem sexuellen Missbrauch in zehn Fällen angeklagt und muss sich dafür bald vor Gericht verantworten. Nach all dem Trubel um ihn im vergangenen Jahr hatte sich der Sänger zum Neujahrstag 2019 aus den sozialen Netzwerken zurückgezogen – bis jetzt! Denn für den 21. Geburtstag seiner Tochter Joann unterbrach der Musiker seine Netz-Pause und sang ihr ein Geburtstagsständchen.

In dem 28 Sekunden langen Instagram-Clip singt Robert zuerst "Happy Birthday", persönlich adressiert an seine "Tochter Joann". "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Schatz. Papa liebt dich. Ich liebe dich, egal wie. Ich liebe dich über alles. Tschüss. Alles Gute zum Geburtstag", richtete er sich nach der Gesangseinlage noch mit emotionalen Worten an seine Tochter. Abschließend kommentierte er sein Video mit: "Familie fürs Leben".

Joann selbst hatte Anfang des Jahres in einem Instagram-Post geschrieben, dass sie, ihre Mutter und ihre Geschwister seit Jahren keinen Kontakt zu dem Musiker hätten. Außerdem bezeichnete sie ihn als "Monster" und stellte sich öffentlich auf die Seite der Opfer, die durch ihren Vater mutmaßlich missbraucht worden sind.

Instagram / rkelly R. Kelly im März 2019

Instagram / bu.k.u Joann Kelly, Tochter von R. Kelly

Getty Images R. Kelly am 25. Februar 2019

