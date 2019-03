Bei Temptation Island stehen am Sonntag wieder Dates an – und machen vor allem Christina Dimitriou riesige Angst! Sie fürchtet sich aber nicht vor ihrem Rendezvous mit einem der Single-Männer. Stattdessen macht sie sich Sorgen um ihren Freund Salvatore Vassallo. Dessen Objekt der Begierde, Solo-Lady Anastasiya Avilova (30), ist in der Zwischenzeit nämlich in die Fremdgeh-Show zurückgekehrt. Und genau deswegen liegen bei Christina die Nerven blank!

Eine RTL-Vorschau auf die kommende Episode zeigt: Christina hat ganz schön daran zu knabbern, dass es zu einem Tête-à-Tête zwischen ihrem Partner und Anastasiya kommen könnte. "Sie ist ja auch nicht ohne und wird sich bestimmt an ihn ranschmeißen. Da möchte ich dann auch gerne seine Reaktion sehen", ist sich die Dortmunderin sicher. Sogar im Bett kommt sie kaum zur Ruhe – ihre Gedanken kreisen die ganze Zeit um das Thema!

Sollte Salvatore tatsächlich mit der attraktiven Anastasiya fremdgehen, kennt seine bessere Hälfte kein Erbarmen: "Wenn er sie anfasst, bin ich weg", stellte sie im Gespräch mit ihren Mitstreiterinnen Lena Schiwiora, Lisa-Marie Sauer und Ziania Rubi klar. Was glaubt ihr: Wird zwischen Salva und Anastasiya etwas laufen?

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Reality-Sternchen

Anzeige

TVNOW Anastasiya und Salvatore bei "Temptation Island"

Anzeige

TVNOW Salvatore Vassallo, vergebener "Temptation Island"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de