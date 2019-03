Anastasiya Avilova (30) ist zurück auf Temptation Island! Schon in der allerersten Folge des Kuppelformats hatte das Playmate vorübergehend seine Koffer packen müssen: Die vergebenen Frauen hatten die gebürtige Ukrainerin als zu gefährlich für ihre Beziehungen eingestuft – besonders Salvatore Vassallo war angetan gewesen – und Ana von der Verführungsinsel verbannt. In der dritten Episode durfte die Brünette bei einer Poolparty dann ihre Rückkehr in die Villa der Single-Ladys feiern – doch was hielten ihre flirtlustigen Mitbewohnerinnen von diesem Comeback? Das verriet Verführerin Giulie Santana jetzt im Promiflash-Interview.

Als weitere Solo-Frau, die um einen der vier vergebenen Männer kämpft, könnte Anastasiya glatt als Konkurrenz für ihre Mitstreiterinnen durchgehen – doch wie ihre TV-Kollegin Giulie in der Shishalounge Rauchwolke in Berlin gegenüber Promiflash erklärte, war genau das Gegenteil der Fall: "Wir haben uns tatsächlich gefreut, dass sie wieder reinkommt, weil sie sozusagen Verstärkung für unser Power-Mädchen-Team gewesen ist!" Nachdem Ana sich bereits für den Playboy nackig machte, habe sie nichts mehr zu verlieren gehabt und sei bereit gewesen, ans Äußerste zu gehen: "Deswegen haben wir uns mega gefreut, weil wir uns dachten, der Salvatore hat schon ein Auge auf die Anastasiya geworfen und da könnte es richtig heiß werden!", berichtete die Blondine.

Und tatsächlich: Neben den eher irritierten Blicken der anderen Jungs hatte Salva sich so richtig über die Rückkehr der 30-Jährigen gefreut. "Wenn ich Single wäre, doch – ist ein top Body. Sie ist eine sehr attraktive Frau!", schwärmte der Essener in der Show. Seine Freundin Christina Dimitriou war davon alles andere als erfreut – wohl zurecht.

Instagram / itsgiulie Giulie Santana, Reality-TV-Sternchen

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, Model

TVNOW / Sergio del Amo Salvatore, vergebener "Temptation Island"-Kandidat

