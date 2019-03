Sie sind frisch verlobt und offensichtlich immer noch schwer verliebt! Seit Jennifer Lopez (49) und Alex Rodriguez (43) offiziell zusammen sind, schwärmen die Turteltauben in den höchsten Tönen voneinander – egal, ob in beruflicher oder privater Hinsicht. Der Höhepunkt: ein romantischer Antrag im gemeinsamen Liebesurlaub. Damit noch lange nicht genug: Jetzt machte der Ex-Baseballspieler seiner Traumfrau eine süße Liebeserklärung im Netz!

"Diese wunderschöne Frau beginnt morgen mit dem Dreh ihres Films 'Hustlers'. Ich werde nichts spoilern, aber ich kann es nicht abwarten, bis ihr alle seht, wie sie sich in einen komplett anderen Charakter verwandelt", erklärt Alex auf Instagram. Dazu postet A-Rod ein süßes Bild von sich und Jen auf dem Golfplatz: Er hält sie fest im Arm und drückt ihr einen Kuss auf die Wange. J.Lo strahlt bis über beide Ohren und sieht im weißen Hemd mit weißen Hotpants einfach umwerfend aus. "Sie arbeitet in letzter Zeit sehr hart. Ich bin froh, dass wir die kurze Auszeit genießen können, bevor sie sich wieder in dieses neue Projekt stürzt", schreibt A-Rod weiter. "Ich liebe dich Baby und strahle weiter, sei ein Überflieger und inspiriere uns alle."

Aber auch Jennifer schwärmte erst neulich von ihrem Verlobten:"Er kennt meine Träume und ich kenne seine, zusammen fühlen wir uns stärker", erklärte die zweifache Mutter im Interview mit People.

Instagram / jlo Alex Rodriguez und Jennifer Lopez

Getty Images Alex Rodriguez im Mai 2008 in New York

Getty Images Jennifer Lopez, Schauspielerin und Sängerin

