Diese beiden kommen einfach nicht aus dem Turteln heraus! Jennifer Lopez (49) und ihr Alex Rodriguez (43) setzten ihrer Liebe vor Kurzem die Krone auf: Die Pop-Ikone und der Sportstar werden heiraten! Kurz nach dem Antrag lässt das erste gemeinsame Liebesinterview als Verlobte nicht lange auf sich warten: So süß spricht J.Lo nun über die Beziehung mit ihrem Gatten in spe A-Rod!

Gegenüber People kommt die 49-Jährige nicht aus dem Schwärmen heraus: "Alles, was wir tun, tun wir zusammen. Er kennt meine Träume und ich kenne seine Träume und zusammen fühlen wir uns so, als wären wir stärker", erklärt Jennifer. Die Bald-Braut ist aber nicht die Einzige, die ihre Partnerschaft bis in den Himmel preist.

Auch Alex, der seiner Liebsten im Bahamas-Urlaub einen Antrag machte, lässt seinen Gefühlen freien Lauf: "Wir wissen unsere aktuelle Lebenssituation zu schätzen und das ist genau das, was wir am meisten genießen", stellt der ehemalige Baseballspieler klar.

Getty Images Jennifer Lopez, Schauspielerin und Sängerin

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

Instagram / jlo Alex Rodriguez und Jennifer Lopez

