Rührender Zuspruch für Emilia Clarke (32)! Erst vergangene Woche schockte die britische Beauty ihre Fans mit einer Beichte: Die Darstellerin der Daenerys Targaryen in der HBO-Erfolgsserie Game of Thrones gestand, dass sie während der Dreharbeiten der ersten Staffel mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte: Im Jahr 2011 litt sie unter einer Hirnblutung, auch Aneurysma genannt, 2013 dann an einer zweiten. In ihrem Kollegenkreis wird sie jetzt für ihre Stärke gefeiert: Cersei-Schauspielerin Lena Headey (45) zollt Emilia im Netz Tribut!

Auf Instagram postete Lena ein Portrait-Bild der 32-Jährigen und schrieb dazu: "Es hat eine Weile gedauert, bis ich diese Frau kennengelernt habe. Erst als sie mit mir über ihre Erfahrungen sprach, wurde mir bewusst, dass sie wahrhaftig die Kriegerin ist, die sie verkörpert, die Mutter der Drachen." Doch damit nahm die Lobeshymne für Emilia noch längst kein Ende. "Sie ist freundlich und entschlossen und lustig und selbstbestimmt. Auf Emilia Clarke", lauteten ihre Zeilen weiter.

Lange werden die beiden starken Frauen allerdings nicht mehr gemeinsam über die Bildschirme huschen – denn die finale Staffel des Mystery-Dramas rückt immer näher. Mitte April werden die allerletzten Folgen ausgestrahlt, was auch für den Cast alles andere als leicht zu verkraften ist. Kit Harington (32) hingegen freut sich über das Ende. "Ich denke, die Show muss ein Ende finden. Es ist so ein gutes Buch und es muss enden und ich kann gar nicht darauf warten, dass ihr es alle seht", hörte Promiflash den Hollywood-Hottie beim Walker Stalker Germany-Panel sagen.

Getty Images Emilia Clarke bei den Oscars 2019

Getty Images Lena Headey auf der "Game of Thrones"-Premiere von Staffel 6

Getty Images Emilia Clarke bei den Emmys 2018

