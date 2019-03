Noch in diesem Jahr will Laura zu ihrer großen Liebe Michael Wendler (46) nach Florida ziehen – für ihre besten Freundinnen zunächst mal ein Schock! Seit Januar sind die Schülerin und der Schlagerstar nun ein Paar. Noch führen die beiden eine Fernbeziehung, doch das soll sich schon bald ändern. Laura will neben ihrer Familie auch ihre Freunde in Deutschland zurücklassen – die von dieser rasanten Turtelei selbst erst durch Funk und Fernsehen erfahren haben!

Zunächst blieb alles geheim – nicht einmal mit ihren engsten Vertrauten sprach Laura über ihre Gefühle zum 28 Jahre älteren Musiker. "Ich hab's auch erst über die Medien erfahren. Ich wusste, dass sie sich kannten. Aber als ich's dann gelesen habe, dachte ich mir: Nee, kann nicht sein", erinnerte sich BFF Clara. Auch Freundin Luisa hatte anfangs ihre Bedenken: "Man macht sich natürlich Sorgen und Gedanken, aber sie hat so viel von ihm erzählt und man sieht ja auch, dass sie glücklich ist. Und wenn sie glücklich ist, bin ich auch glücklich."

Die zwei Schulkameradinnen stehen hinter Lauras Entscheidung – egal, was andere sagen. "Ich freue mich, das sie jetzt zu ihrer Beziehung stehen. Das war nochmal ein großer Schritt für die beiden. Das ist richtig schön", beteuert Clara.

TVNOW / Seema media Michael Wendler und Laura Müller bei "Goodbye Deutschland"

Instagram / lauramuellerofficial Laura M., Freundin von Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler in Cape Coral, Florida

