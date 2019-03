Manuela (50) und Konny Reimann (63) sind in Erwartung von Enkelkind Nummer drei! Die beiden Kult-Auswanderer planen in der heutigen Folge ihre Reise nach Texas, um bei der Entbindung von Tochter

Janina dabei zu sein. Aber schaffen es die beiden Wahl-Hawaiianer rechtzeitig ins Krankenhaus? Denn Manu und Konny müssen die Abreise vorerst verschieben. Der Grund: Hündin Phoebie leidet an Knochenkrebs und scheint sich in ihren letzten Zügen zu befinden. Manus langjährige Freundin Sandra eilt aus Deutschland zur Hilfe, um auf die neunjährige Hündin aufzupassen!

Unter Tränen gibt Manu preis: "Der Tierarzt meinte, dass Phoebie nur noch ein paar Wochen zu leben habe. Es kann in jedem Moment rapide bergab mit ihr gehen." Die 50-Jährige sei sehr dankbar, dass Sandra extra deswegen die lange Reise nach Honolulu angetreten ist. "Falls der schlimmste Fall eintreten sollte, weiß Sandra was sie zu tun hat, sie weiß ganz genau, wie ich es mir wünsche", so Manu. Die beiden Blondinen würden sich immerhin auch schon 24 Jahre kennen – kein Wunder also, dass Manu ihr so sehr vertraut.

Konny sieht das Hunde-Leiden ein wenig gelassener. "Mir geht das wohl erst nahe, wenn ich sie dann begrabe", meint der Heimwerker trocken. Phoebie soll aber jeden verbleibenden Tag genießen – deshalb bekomme die Hunde-Dame täglich ein großes, saftiges Steak gebraten. Allerdings ruft auch die familiäre Pflicht – Schwiegersohn Coleman kündigt nämlich an, dass die Geburt ihrer Enkelin kurz bevor steht. Glaubt ihr, dass es die Reimanns noch rechtzeitig schaffen? Gebt in der Umfrage eure Meinung ab!

Noch mehr Infos zu den Reimanns auf rtl2.de.

RTL II / Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben Manuela und Konny Reimann in "Die Reimanns", Dezember 2018

Anzeige

RTL II / Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben Hund Phoebe wählt den Namen des dritten Reimann-Enkelkindes aus

Anzeige

RTL II / Die Reimanns - Ein aufregendes Leben Manu und Konny Reimann in "Die Reimanns - Ein aufregendes Leben"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de