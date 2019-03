Diese Trennung war ein echter Schock! Vor rund einer Woche bestätigte der Anwalt von Thomas (68) und Thea Gottschalk die Trennung des Paares – und das nach über 40 Jahren Ehe. Sein Privat- und vor allem sein Liebesleben hatte der Moderator in der Vergangenheit meist aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Umso mehr dürfte das Liebes-Aus für viele überraschend gewesen sein. Hinzu kommt: Noch vor wenigen Monaten hatte Thomas in den höchsten Tönen von seiner Thea geschwärmt.

Zugegeben – der TV-Star ließ sich eher selten zu öffentlichen Liebesbekundungen hinreißen. Doch im vergangenen Herbst erklärte er im Interview mit Bild: "Wir sind 46 Jahre zusammen. Für mich gibt es keine bessere Frau." Und als Thomas vor Jahren in der Show von Markus Lanz (50) zu Gast war, ließ er sich auch ein paar Details über seine Ehe mit Thea entlocken. So verriet er, dass sie "eine wahnsinnige Granate" gewesen sei und er in jungen Jahren recht eifersüchtig war.

Als im vergangenen November die Waldbrände in Malibu wüteten, betonte Thomas, wie stark seine Gefühle für Thea noch immer seien. "Dass mein Herz für Thea brennt, weiß jeder. Aber dass zum Hochzeitstag auch noch unser Haus brennt, muss nicht sein", meldete er sich kurz nach der Katastrophe zu Wort. Die Trennung war also – zumindest für die Öffentlichkeit – nicht abzusehen.

Getty Images Thomas Gottschalk und seine Frau Thea, Juli 2009

Getty Images Thomas Gottschalk beim Bayerischen Fernsehpreis 2017

Patrick Hoffmann/WENN.com Thea und Thomas Gottschalk in Berlin 2016

