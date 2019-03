Michael Wendler (46) ist fassungslos! Eigentlich könnte der Schlagerstar aktuell nicht glücklicher sein: Seine neue Freundin Laura Müller besucht ihn gerade wieder für einige Tage in seiner Wahlheimat Florida. Doch nicht alle Follower freuen sich für die Turteltauben: Sie stören sich nach wie vor daran, dass das Paar ein Altersunterschied von 28 Jahren trennt. Etliche Hater vermuten sogar, dass die beiden eine reine PR-Beziehung führen. Diesen Vorwurf will der Sänger aber nicht so einfach auf sich sitzen lassen!

Eigentlich genießen Michael und Laura ihre gemeinsame Zeit in Florida in vollen Zügen. Doch so ganz können sie die Anschuldigungen auf ihren Social-Media-Kanälen nicht ausblenden. Als die 18-Jährige einen verschmusten Moment in einem Instagram-Clip festhält, wittert der Musiker bereits den nächsten Shitstorm. "Niemand darf sehen, wie wir uns küssen, Schatzi! Uns wird ja immer unterstellt, wir würden uns nur zum Fake küssen und gar nicht richtig! Mach noch mal einen Fake-Kuss! Habt ihr gesehen? Fake-Kuss! Alles nur Fake für Fame – unglaublich", macht sich der 46-Jährige über die Vorwürfe seiner Widersacher lustig.

Auch Laura möchte sich ihr Liebesglück nicht von den kritischen Stimmen im Netz vermiesen lassen. Sie ist sich ihrer Gefühle sogar so sicher, dass sie bis Ende des Jahres zu ihrem Michael nach Florida auswandern möchte. "Klar, ist das ein Riesenschritt, ich lasse ja meine Familie hier. Aber er ist jetzt mein Lebensmittelpunkt. Wo er ist, will ich auch sein", begründete sie ihre Umzugspläne vor Kurzem in einem RTL-Interview.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler am Sanibel Lighthouse Beach

Instagram / laauramueller Michael Wendler und Laura im Februar 2019

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

