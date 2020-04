Mit diesem Cover setzt Alanis Morissette (45) ein klares Statement! Im August kam der jüngste Sprössling der Sängerin, Winter Mercy, zur Welt. Für Alanis und ihren Mann Souleye ist es nach Tochter Onyx Solace und Sohnemann Ever Imre bereits das dritte gemeinsame Kind. Mit niedlichen Pics lässt die Musikerin ihre Fans an dem Glück teilhaben. Dabei zeigt sich Alanis auch beim Stillen. Dieser intime Mutter-Kind-Moment ziert nun das Cover eines Magazins!

Die "Ironic"-Interpretin strahlt auf dem Titelblatt der Health, während ihr sieben Monate alter Spross an ihrer Brust trinkt. Im Interview mit der Zeitschrift erklärte Alanis, warum ihr das Motiv so sehr am Herzen liegt: "Weil ich Frauen liebe, ich liebe Mütter so sehr! Wenn ich zu viel darüber rede, fange ich an zu weinen. Ich denke einfach, dass Mütter tagein, tagaus so selbstlos sind." Frauen würden oft im Stillen leiden und trotzdem funktionieren.

Im Interview mit dem "Health"-Magazin sprach Alanis auch über ihre mentale Gesundheit nach den Geburten. "Bei meinen ersten beiden Kindern waren es vor allem Depressionen, Selbstmordgedanken und Angstzustände", offenbarte die Musikerin. Bei Winter habe sie fast gar keine Depressionen gehabt, nur Angst.

Getty Images Alanis Morissette im Dezember 2019

Instagram / alanis Alanis Morissette und ihr Sohn

Instagram / alanis Alanis Morissette mit ihrem Sohn Winter, Oktober 2019



