Bald könnten alle Zimmer in der Villa vergeben sein! Justin Bieber (25) und seine Frau Hailey (22) kauften sich sechs Monate nach ihrer Hochzeit im September 2018 eine Luxusvilla in Beverly Hills. Mit 1.600 Quadratmetern, fünf Zimmern und sieben Bädern bietet diese viel Platz – und das Model soll auch schon genau wissen, wie es diesen nutzen will. Hailey will zusammen mit Justin ihre eigene kleine Familie gründen!

Wie Hollywood Life von einer dem Promi-Paar nahestehenden Person erfahren haben will, soll die Nachwuchsplanung die Laufstegschönheit aktuell sehr beschäftigen. “Sie sieht das als einen großen Schritt in eine strahlende gemeinsame Zukunft. Hailey versucht, Justin nicht zu Kindern zu drängen, aber für sie ist das Haus ein Schritt in diese Richtung”, verriet der Insider. Die 22-Jährige träume schon länger von einer eigenen Familie, nun wolle sie “sesshaft werden und die Babypläne vorantreiben”.

Dagegen war es Gerüchten zufolge bisher ihr Gatte, der mit dem Nachwuchs kaum noch warten könne. Dass Biebs ganz vernarrt in Kinder ist, kann man auch auf seinem Social-Media-Accounts sehen. Dort zeigt er sich mal kuschelnd mit seinem kleinen Bruder Jaxon, mal postet er ein Pic seines niedlichen Neffen oder stellt stolz seine Babyschwester Bay vor. Ob in naher Zukunft etwa auch Bilder mit seinem eigenen Spross folgen werden?

Splash News Hailey Bieber im März 2019 in New York

EROTEME.CO.UK / MEGA Justin und Hailey Bieber in London

Instagram / justinbieber Justin Bieber und sein Bruder Jaxon

