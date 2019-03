Lässt sich Lucas Cordalis (51) etwa gehen? Seine Frau Daniela Katzenberger (32) würde diese Frage wohl mit einem schmunzelnden Ja beantworten. Seit fünf Jahren gehen der Musiker und die Kultblondine mittlerweile gemeinsam durchs Leben, Töchterchen Sophia (3) machte ihre Liebe perfekt. Doch ruht sich Lucas zu sehr auf seinem schier perfekten Familienglück aus? Die Katze hat etwas zu meckern und erteilt ihrem Gatten eine Beauty-Lektion.

Im Laufe der Zeit stellt die 32-Jährige Veränderungen an ihrem Herzblatt fest, die ihr nicht sonderlich gefallen: "Früher hat er sich jeden Tag rasiert, die Brust, auch die Beine. Und halt auch unten rum und das fand ich immer ganz gut, ganz ordentlich, gepflegt", erinnerte sich Dani in ihrer Sendung Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca. Inzwischen scheint Lucas seine Körperbehaarung einfach sprießen zu lassen: "So langsam fängt es an, dass er nicht mehr so drauf achtet, dass es ihm egal wird."

Zwar kritisiere sie auf hohem Niveau, immerhin rasiere sie sich auch nicht mehr täglich die Beine, dennoch sei die Entwicklung beim 51-Jährigen deutlich zu sehen: "Bei Lucas ist es schon auffällig, weil er immer so eitel war. Mittlerweile ist es so weit, dass er eigentlich nur noch duschen geht und das war's", musste Daniela lachen.

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger, Töchterchen Sophia und Lucas Cordalis

WENN.com Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis auf der Remus Lifestyle Night

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

