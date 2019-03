Mit 51 Jahren ist er wieder bei seinem Vater eingezogen! Lucas Cordalis (51) und seine Frau Daniela Katzenberger (32) wollen mit Töchterchen Sophia aktuell ein neues Zuhause auf Mallorca beziehen – die Reality-Show "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" begleitet die kleine Familie bei ihrem Vorhaben. Bis das neues Heim jedoch bezugsfertig ist, wohnt das Trio bei Lucas' Papa Costa Cordalis (74) und seiner Frau Ingrid. Doch diese Übergangslösung stellt nicht alle zufrieden: Daniela fühlt sich in den vier Wänden ihres Schwiegervaters eingeengt!

Die Katze hat ein großes Problem mit ihrer vorübergehenden Behausung. "Die Wände sind so dünn, dass ich höre, wenn mein Schwiegerpapa Pipi machen ist. Und deswegen ist es halt mit so Zweisamkeiten auch schwierig", sagt sie in der Sendung. Dabei wollen die 32-Jährige und ihr Gatte doch weiter an der Familienplanung arbeiten – das dürfte in ihrem aktuellen Domizil nicht leicht sein. "Da ein Kind zu planen, wenn man den Costa und die Ingrid nebenan hat, mit papierdünnen Wänden, das ist schwierig", meint die Kultblondine.

Zum Glück ist der neue Wohnsitz nur eine Übergangslösung – schon bald wird die kleine Familie ihre eigenen vier Wände beziehen können. Aktuell gibt es in Sachen Wandfarbe und Dekoration aber noch Klärungsbedarf: Lucas hat einfach keine Lust mehr auf Danis Lieblingsfarbe Pink.

Noch mehr Infos zu "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" auf rtl2.de.

RTL II / Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca Familie Cordalis-Katzenberger in "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca"

RTL II Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis mit ihrer Tochter Sophia in ihrer neuen Reality-Show

Getty Images Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis bei der McDonald's Charity-Gala 2017

