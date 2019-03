Aus drei Wochen wurden drei Monate: So hatte sich Daniela Katzenberger (32) das nicht vorgestellt! Aus dem Schwarzwald ging es für die Kultblondine mit Gatte Lucas Cordalis (51) und Töchterchen Sophia (3) nach Mallorca. Eigentlich wollte das Trio wieder zurück nach Deutschland, doch die Pläne änderten sich und so kamen sie vorerst bei Danis Schwiegereltern unter. Und so sehr die Katze Costa (74) und Ingrid auch mag – zwischenzeitlich wurde es einfach zu viel des Guten!

"Natürlich war es auch mal angespannt, das ist doch normal, wenn drei Generationen unter einem Dach leben", plauderte Daniela im Interview mit Gala aus dem Familiennähkästchen. Jeder habe seine Gewohnheiten: "Man kann sich halt nicht so ausbreiten, jeder will immer zur gleichen zeit ins Bad – das Übliche halt." Und zudem sei der Platz zum Problem geworden: "Es war zwar oft ganz schön, aber ich hatte dann schon Probleme in einem Haus zu wohnen. Man hasst sich dann auch mal kurz, ich bin ein Alphatier, und wenn ich irgendwo wohne, dann will ich auch das Sagen haben."

Doch auch für Schwiegermutter Ingrid war die Zeit alles andere als leicht: "An mir geht das nicht spurlos vorbei. Bei Costa weiß ich das nicht. Aber ich find's schon schwierig", gab die Herrin des Cordalis-Hauses in der Doku-Soap "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" zu bedenken.

RTL II Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis mit ihrer Tochter Sophia in ihrer neuen Reality-Show

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis, Ingrid Cordalis, Costa Cordalis, Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis

RTL II / Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca Daniela Katzenberger und Coasta Cordalis auf Mallorca

