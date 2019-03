Hana Nitsches (33) kleine Tochter sammelt bereits fleißig Meilen! Erst im August vergangenen Jahres erblickte das erste Kind der Ex-GNTM-Kandidatin und ihres Freunds Chris Welch das Licht der Welt. Seither gibt die Neu-Mama regelmäßig süße Updates aus ihrem Leben mit Baby – und auch dieses freudige Ereignis wollte sie ihren Fans nun nicht vorenthalten: Hanas Prinzessin hat ihren allerersten Langstreckenflug gemeistert!

Via Instagram-Story schwärmte sie jetzt von ihrem kleinen Überflieger. "Erster internationaler Flug. Sie hat es so toll gemacht", freute sich Hana und postete dazu ein niedliches Foto ihrer Kleinen im Flugzeug. Und tatsächlich: Ihr Töchterchen macht auf der Momentaufnahme einen total entspannten Eindruck. Offenbar konnte die Mini-Vielfliegerin während der Reise sogar ein wenig schlafen, was ihre stolze Mama mit einer zauberhaften Bilderreihe belegte.

Obwohl Hana viele Einblicke in ihr Dasein als Mami mit ihren Followern teilt und sogar das Gesicht ihres Töchterchens zeigt, wollte sie den Namen ihrer Tochter bislang nicht verraten. "Ich warte darauf, bis der Papa sein Go gibt", erklärte sie vor Kurzem den Grund für ihr kleines Geheimnis. Chris wolle sein Kind einfach so gut wie möglich schützen.

Instagram / hananitsche Hana Nitsches Tochter, März 2019

Instagram / hananitsche Chris Welch mit seiner Tochter, März 2019

Instagram / hananitsche Model Hana Nitsche mit ihrer Tochter

