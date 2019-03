Evgeny Vinokurov ist der Neue bei Let's Dance! Während seine Profitänzer-Kollegen zum Teil jahrelange Fernseh-Show-Erfahrung mitbringen, ist es für den 28-Jährigen die allererste Staffel auf dem TV-Parkett. Viel ist über den gebürtigen Sibirer noch nicht bekannt – doch Promiflash hat für euch einige Facts gesammelt und lüftet das Geheimnis, mit welcher "Let's Dance"-Tänzerin Evgeny sogar schon liiert war! Ein kleiner Tipp: Momentan heizt sie Kandidat Oliver Pocher (41) mächtig ein...

Evgeny wurde 1990 im sibirischen Tjumen geboren und wohnt mittlerweile in Frankfurt am Main. Seit seinem sechsten Lebensjahr steht er als Tänzer auf der Bühne – ab 2005 hatte er schließlich keine Geringere als Profitänzerin Christina Luft (29) an seiner Seite! Um mit ihr gemeinsam im Paartanz durchzustarten, zog er mit 14 Jahren nach Deutschland. Christina gehört seit mehreren Staffeln ebenfalls zum Profi-Cast von "Let's Dance" und war nicht nur beruflich mit Evgeny verbunden. Jahrelang waren die beiden ein Paar und verlobten sich sogar miteinander! 2017 gaben sie überraschend ihre Trennung bekannt – sowohl privat als auch auf dem Tanzparkett.

Seit seinem Liebes-Aus mit Christina ist Evgeny nicht mehr als Turniertänzer aktiv. Kein Problem für den Sportler – schließlich hat er ein abgeschlossenes BWL-Studium in der Tasche und ist als Unternehmensberater tätig. Nach "Let's Dance" plant Evgeny allerdings sein Comeback im Profi-Tanzsport.

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov, Tänzer

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov mit Christina Luft

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki

