Justin Bieber (25) hat nur noch Augen für seine Hailey (22)! Nachdem der Sänger im Netz verkündete, aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme vorerst eine musikalische Auszeit einlegen zu wollen, scheint er sich nun voll und ganz auf seine Liebste zu fokussieren. Während in den letzten Wochen immer wieder Gerüchte aufkamen, dass es zwischen den beiden kriseln würde, beweist ein neues Foto das genaue Gegenteil: Justin kann gar nicht genug von seiner schönen Frau bekommen!

Auf Instagram postet der 25-Jährige einen Schnappschuss seiner besseren Hälfte: Auf dem liegt sie mit einem knappen, weißen Top und einem Höschen bekleidet auf dem Bett. In seiner Insta-Story veröffentlicht er neben diesem Bild noch ein weiteres, auf dem Hailey in gleicher Pose lasziv in die Kamera blickt. Justin schreibt zu diesem die Worte: "Hi Liebste", und zeigt damit der ganzen Welt, wie verliebt er in seine wunderhübsche Model-Gattin ist.

In seiner Story richtet er sich auch direkt an alle Menschen, die seine Liebe zu Hailey bezweifeln. Denn in einem nachfolgenden Post veröffentlicht er den Screenshot eines Hater-Kommentars: Der behauptet, Justin wäre nur verheiratet, um seine Ex Selena Gomez (26) eifersüchtig zu machen. Darauf antwortete der Star mit einer deutlichen Antwort, in der er unter anderem schreibt, Hailey sei "das Beste", was ihm jemals passiert sei und diese Mutmaßungen einfach nur kindisch.

Instagram / justinbieber Hailey Bieber im März 2019

Instagram / justinbieber Hailey Bieber fotografiert von ihrem Mann Justin Bieber, März 2019

Jason Merritt/Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber bei den American Music Awards 2011

