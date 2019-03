Haben Trevor Engelson (42) und seine Partnerin nicht gerade erst geheiratet? Nachdem Herzogin Meghan (37) im vergangenen Mai ihrem Prinzen Harry (34) das Jawort gegeben hatte, hatte auch ihr Ex-Mann Trevor sich neu verliebt – und auch verlobt. Mehreren Medienberichten zufolge soll der US-Amerikaner seine Auserwählte Tracey Kurland dann bereits im vergangenen Oktober geheiratet haben. Aber warum feierte der Filmproduzent dann erst jetzt seinen Junggesellenabschied?

Daily Mail berichtet nun: Trevor soll vor einigen Tagen eine Bachelorparty in Miami veranstaltet haben! Doch damit nicht genug: Auch seine Liebste Tracey habe am vergangenen Samstag einen Junggesellinnenabschied gefeiert. Entweder sind die Turteltauben also noch gar nicht offiziell Mann und Frau und bei dem Event im vergangenen Oktober hat es sich lediglich um eine Verlobungsparty im großen Stil gehandelt – oder die beiden treten bald noch ein zweites Mal vor den Traualtar.

Mehrere Trauungen in einer Ehe sind durchaus möglich, so machten es Ende vergangenen Jahres zum Beispiel auch Musiker Nick Jonas (26) und Schauspielerin Priyanka Chopra (36) vor – das Paar hielt neben zwei Zeremonien auch gleich mehrere Empfänge ab und feierte tagelang mit der Familie. Was denkt ihr, was bei Trevor und Tracey der Fall ist? Stimmt ab!

Facebook / Trevor Engelson Trevor Engelson und Meghan Markle

Rich Fury/Getty Images Trevor Engelson und seine Partnerin Tracey Kurlan, 2018

Dia Dipasupil/Getty Images Schauspielerin Priyanka Chopra und ihr Mann Nick Jonas, 2019

