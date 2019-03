Eugen Kazakov (24) ist stolz auf den Erfolg seiner Frau Dagi Bee (24)! Die YouTuberin erreichte am vergangenen Wochenende einen großen Meilenstein in ihrer Karriere: Nach über sechs Jahren Präsenz auf der Videoplattform knackte die Blondine die Vier-Millionen-Abonnenten-Marke! Zahlreiche Web-Kolleginnen wie Paola Maria (25) oder Mrs. Bella (26) gratulierten der Beauty bereits zu dieser Errungenschaft. Dagis bessere Hälfte Eugen verfasste zu dem Anlass sogar einen supersüßen Post auf Social Media!

In seiner Instagram-Story teilte er ein Foto von seiner Liebsten und schrieb dazu: "Ich bin sehr stolz auf dich! Vier Millionen Abonnenten auf YouTube! Wenn es einer verdient hat, dann du. So hart, wie du jeden Tag dafür arbeitest und dir deinen Traum verwirklichst", stellte er klar. Seit die beiden ein Paar sind, unterstützt Eugen seine Frau bei allen Projekten und vor allem bei der gemeinsamen Firma Beetique.

Dass Dagi in den vergangenen Jahren trotz mehrerer Rückschläge und Kritik der User nie aufgegeben und an ihre Community geglaubt habe, verdiene eine Menge Respekt, so Eugen. Die 24-Jährige kann es offenbar selbst nicht fassen, dass sich so viele Menschen für ihren Content begeistern. Sie bedankte sich überschwänglich bei ihren Fans in ihrer Instagram-Story.

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov, Creative Director

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Andreas Rentz/Getty Images Dagi Bee und Eugen Kazakov beim Bambi 2018

