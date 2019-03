Erst Bestechung, jetzt auch noch auffälliges Verhalten! Lori Loughlins (54) Töchter Olivia Jade Giannulli (19) und Isabella Rose Giannulli (20) befinden sich aktuell in einer ziemlich verzwickten Situation. Vor Kurzem gerieten sie wegen des Bechtechungsskandals in die Schlagzeilen – ihre Mutter soll ihre Studienplätze an der Elite-Uni USC gekauft haben. Nun droht die nächste Anhörung – wobei Olivia und Isabella wegen Fehlverhaltens sogar für immer von der Uni verbannt werden könnten!

Wie TMZ berichtet, sei es jedoch noch unklar, ob Olivia und Isabella aufgrund des Betrugsskandals oder wegen möglichen Fehlverhaltens von der Uni verbannt werden sollen. Vor allem Loris jüngere Tochter Olivia soll in YouTube-Videos gestanden haben, dass sie weniger am Unterricht interessiert sei, als vielmehr an einem lockeren Studentenleben. Olivia hatte zudem in einem Podcast mitgeteilt, dass sie ursprünglich gar nicht auf das College wollte, sondern sie vielmehr von ihren Eltern dazu gezwungen worden sei. Gerichtsdokumente von letzter Woche legen laut des Berichterstatters offen, dass Olivia nicht einmal selbst die College-Bewerbung geschrieben hatte.

Für den 3. April ist ein Gerichtstermin angesetzt, in welchem verhandelt wird, wie über den weiteren Werdegang der beiden Mädchen entschieden werden soll. Im schlimmsten Fall droht beiden Loughlin-Töchtern das endgültige Uni-Aus. Das dürfte die zwei allerdings weniger stören – angeblich wollen sie sowieso nicht zur Bildungseinrichtung zurückkehren!

Getty Images Lori Loughlin 2019 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Olivia Jade Giannulli und ihre Mutter Lori Loughlin im Februar 2018

Anzeige

Getty Images Olivia Jade Giannulli mit ihrer Mutter Lori Loughlin, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de