Intime Einblicke ins Privatleben: April Love Geary (24) hat vor drei Wochen ihr zweites gemeinsames Kind mit “Blurred Lines”-Sänger Robin Thicke (42) auf die Welt gebracht. Neben ihrer einjährigen Tochter Mia bereichert nun auch Töchterchen Lola den Alltag der beiden. Wie der 42-jährige Künstler und das 24-jährige Model die Strapazen kurz nach der Geburt meistern, zeigt jetzt ein privates Foto der vierköpfigen Familie.

Während April stillt, schmachtet Robin den Familienzuwachs an – harmonischer als auf dem Instagram-Pic könnte es also kaum laufen. Auch Töchterchen Mia geht völlig entspannt mit der neuen Situation um: Gedankenverloren beschäftigt sich die Kleine mit einem Handy, während ihre Schwester von Mama versorgt wird. April nimmt die Auszeit nach der Geburt offensichtlich gelassen: In Jogginghose und mit hochgebundenen Haaren genießt sie derzeit ihr Mutterglück. Kein Wunder, dass auch Robin, der bereits einen achtjährigen Sohn mit Ex-Frau Paula Patton (43) hat, bei diesem Anblick nur strahlen kann.

“Du hast das Licht, das ich nicht finden konnte, in mir gefunden”, schreibt April zu dem harmonischen Familien-Schnappschuss und zitiert damit eine Zeile von dem Lady Gagas (32) Song “Always Remember Us This Way” aus dem Film “A Star Is Born” – auch ein romantisches Liebesbekenntnis an ihren Verlobten.

