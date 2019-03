Ihr großer Tag steht kurz bevor! In der letzten DSDS-Staffel musste sich Janina El Arguioui (31) gegen Konkurrentin Marie Wegener (17) geschlagen geben. Die Zeit bei der Castingshow wird ihr trotzdem sicher für immer in Erinnerung bleiben – denn bei der Generalprobe für das Halbfinale bekam die Sängerin einen Heiratsantrag von ihrem Partner Christian. Mittlerweile gehen die Hochzeitsvorbereitungen in die heiße Phase: Schon in 18 Tagen wird Janina ihrem Traummann das Jawort geben!

Die 31-Jährige offenbarte auf Instagram, dass sie so langsam Panik bekomme. Denn bis die Hochzeitsglocken läuten können, seien noch einige Erledigungen nötig: "Chris hat noch keinen Anzug und die Deko für die Location will auch noch gebastelt werden. Und welche Unterlagen mussten da doch gleich noch mal eingereicht werden?", schrieb sie. Um sich zu beruhigen, plane sie – trotz Hochzeitsstress – viel Zeit für ihre Lieblingsbeschäftigungen ein: Sport, tanzen, gute Ernährung.

Vor Kurzem hatte die 31-Jährige ihren Follwern bereits verraten: "In ein paar Wochen werdet ihr alles, wirklich alles, sehen, was uns bei den Vorbereitungen und während der Trauung so passiert ist, versprochen!" Fans munkelten daraufhin, dass die Hochzeitsplanung mit der Fernsehkamera begleitet werden könnte. Haltet ihr eine Reality-Show mit Janina für möglich? Stimmt unten ab!

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui mit ihrem Verlobten

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui mit ihrem Verlobten Christian

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui, DSDS-Kandidatin 2018

