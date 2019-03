Ab 9. April startet die Sendung Get The Fuck Out Of My House in die zweite Staffel! Im Rahmen des TV-Experiments werden dieses Mal hundert Personen in ein nur noch 63 Quadratmeter kleines Häuschen gesperrt. Der Letzte, der die Show verlässt, kann eine Siegerprämie von 100.000 Euro einstreichen. Die Extrawürze der kommenden Staffel: In diesem Jahr werden auch vier Promis Teil der womöglich unbequemsten Wohngemeinschaft der Welt sein – darunter auch Mike Heiter. Der Ex-Love Island-Kandidat erklärte nun, was ihn zu seiner Teilnahme bewegt hat!

"Ich habe – da bin ich ehrlich – wegen der Gage mitgemacht, aber auch wegen der 100.000-Euro-Gewinnsumme und der Erfahrung", verriet Mike ganz offen im Gespräch mit RTL. Überraschenderweise war das Zusammenleben mit vielen Fremden auf engstem Raum aber nicht die größte Herausforderung für das TV-Gesicht. "Wie sehr ich meine Tochter, aber auch meine Freundin vermisst habe, war echt zu krass, das kann man gar nicht beschreiben", gesteht der Familienvater. Das wenige Essen und die fehlenden Schlafplätze hätten dann den Rest gemacht.

Ob Mike das Preisgeld tatsächlich gewinnen wird? Promiflash-Leser räumen dem ehemaligen Kuppelshow-Kandidaten im Vergleich zu seinen berühmten Mitstreitern jedenfalls hohe Chancen ein: Im Rahmen einer Umfrage waren sich 49,8 Prozent der Teilnehmer ganz sicher, dass sich der Essener gegen Saskia Atzerodt (27), Natalia Osada (28) und Martin Kesici (45) durchsetzen wird.

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter in Dubai

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, Reality-TV-Star

Anzeige

Mike Heiter TV-Gesicht Mike Heiter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de