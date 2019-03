Liebesglück bei den Jonas Brothers! Zusammen mit seiner Verlobten Sophie Turner (23), die in der Erfolgsserie "Game of Thrones" Sansa Stark spielt, wurde Joe Jonas (29) am Strand in Miami gesichtet. Mit dabei waren auch Bruder Nick (26) und Ehefrau Priyanka Chopra (36). Totales Urlaubs-Feeling: Die vier genossen die Sonne Floridas, hatten Spaß im Wasser und machten einen romantischen Trip mit einer Luxusjacht.

Joe und Sophie hielten sich nicht zurück mit Zärtlichkeiten, wie Paparazziaufnahmen zeigen. Joe gab seinem Schatz einen Kuss, bevor die Schauspielerin auf einen Jet-Ski davonraste. Auch Pri wagte sich auf das rasante Wasserfahrzeug. Mit dabei beim allgemeinen Jacht-Spaß war übrigens auch Kevin Jonas (31), das dritte Band-Mitglied der Jonas Brothers. In Miami sollen die Jungs auch ihr neuestes Musikvideo gefilmt haben. Fans dürfen sich freuen: Die Band ist nach Trennung und Wiedervereinigung nach sechs Jahren jetzt mit der neuen Single "Sucker" am Start.

Im Video zur Single, das von "Alice im Wunderland" inspiriert wurde, treten auch Sophie, Pri und Kevins Ehefrau Danielle auf. Die drei Brüder zählen in ihrem neuen Song all die Dinge auf, die sie an ihren Partnerinnen lieben.

MEGA Joe Jonas und Sophie Turner

MEGA Priyanka Chopra und Nick Jonas in Miami

MEGA Priyanka Chopra und Joe Jonas mit Sophie Turner in Miami

MEGA Nick und Kevin Jonas im Miami-Urlaub 2019



