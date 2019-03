Sing meinen Song – Das Tauschkonzert geht in diesem Jahr bereits in die sechste Staffel! Im Rahmen des beliebten Formats interpretieren dieses Mal Musiker wie Johannes Oerding (37) oder Jeanette Biedermann (39) die Hits ihrer Kollegen neu und tragen das Ergebnis vor ihren Mitstreitern in gemütlicher Runde vor. Wie bereits bekannt wurde, kann der Quotenerfolg auch in diesem Jahr wieder mit zahlreichen Stars aufwarten. Nun steht zudem der Sendetermin des ersten Tauschkonzerts fest – und es gibt sogar schon erste Fotos!

Laut einer Pressemitteilung des Senders Vox werden die neuen Folgen mit Gastgeber Michael Patrick Kelly (41) ab dem 7. Mai immer dienstags um 20:15 Uhr über die Bildschirme flattern. Den Anfang macht dieses Mal der "Feuerwerk"-Interpret Wincent Weiss (26). Und die Stimmung unter den Musikern könnte offenbar nicht besser sein: Wie Fotos von den Dreharbeiten beweisen, herrscht zwischen den Sängern nicht nur musikalisch pure Harmonie.

Seit der ersten Ausstrahlung vor rund fünf Jahren schaffte es das beliebte Format bis zu 2,96 Millionen Zuschauer pro Sendung vor die Fernseher zu locken. Kein Wunder, dass die Show schon viele begehrte Trophäen abräumen konnte: Unter anderem wurde das Vox-Format mit dem deutschen Fernsehpreis, der Goldenen Kamera, einem Bambi und einem Echo ausgezeichnet.

Instagram / jeanettebiedermannofficial Der Cast der sechsten "Sing meinen Song"-Staffel

TVNOW / Markus Hertrich Michael Patrick Kelly, Wincent Weiss, Jeanette Biedermann, Milow, Alavaro Soler und Jennifer Haben

TVNOW / Boris Breuer Alvaro Soler, Jeanette Biedermann, Michael Patrick Kelly und Co., "Sing Meinen Song"-Cast 2019

