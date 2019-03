Diese Familie ist von der Herzogin mächtig beeindruckt! Erst vor Kurzem hatten Beyoncé (37) und Ehemann Jay-Z (49) deutlich gemacht, große Fans von Herzogin Meghan (37) zu sein. Für die Brit Awards drehten sie ein Dankes-Video, auf dem sie stolz vor einem Gemälde der 37-Jährigen stehen. Das Paar erhielt den Preis in der Kategorie "Beste Internationale Gruppe". Die Bewunderung für die werdende Royal-Mama scheint in der Familie zu liegen: Denn nun hat sich auch Beyoncés Mutter Tina Knowles (65) als absoluter Meghan-Fan geoutet.

Die 65-Jährige schwärmte von der Herzogin von Sussex, als sie am Freitag an der Eröffnung der Ausstellung von "Soul Of A Nation" im Broad Museum in Los Angeles teilnahm, wie US Weekly berichtet. "Ich meine, sie ist eine schöne, intelligente, unabhängige junge Frau", sagte die Modedesignerin. "Ich finde es erstaunlich, dass sie diese Gelegenheit bekommen hat und dass sie eine großartige Vertretung für unsere Leute ist. Es ist wirklich wunderbar!"

Tinas lobende Worte über Meghan erhielten im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten umso mehr Bedeutung, da die Ausstellung revolutionäre Werke schwarzer Künstler aus den 1960er bis 1980er Jahren präsentierte. Teilt ihr die Begeisterung für Meghan auch? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab.

