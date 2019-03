Wird Rihanna (31) etwa bald Mama? Bereits seit Juni 2017 ist die Sängerin in festen Händen. Unternehmer Hassan Jameel hat ihr Herz im Sturm erobert. Trotz der anhaltenden Trennungs-Spekulationen zeigten sich die beiden erst vor Kurzem verliebt bei einem Date. Könnte nun in Sachen Familien-Planung alles schneller gehen als gedacht? RiRi selbst brachte die Gerüchteküche weiter zum Brodeln und die Fans sind sich deshalb sicher: Sie muss doch schwanger sein!

Der Grund für die Hysterie: Ein E! News-Video, in dem Moderatorin Morgan Stewart darüber diskutiert, ob die Musikerin in den nächsten zwei Jahren einen Verlobungsklunker am Finger tragen und Nachwuchs haben könnte. Rihanna äußerte sich zwar nicht zu dem Instagram-Clip, der auf einer Fanseite geteilt wurde, sie gab dem Ganzen aber ein virtuelles "Gefällt mir". "Sie hat es gelikt, das Baby kommt!" und "Sie hat es gelikt! Heißt das, dass die Verlobung und das Baby vor Rihanna kommt?", waren nur zwei der aufgeregten User-Kommentare.

Die Zeichen auf eine gemeinsame Zukunft, die einen Antrag von Hassan und ein gemeinsames Kind beinhaltet, stehen offenbar gut. Ein Insider plauderte gegenüber Hollywood Life aus, dass die beiden sich sehr nahe stehen würden: "Zwischen den beiden herrscht eine großartige Chemie, daher will sie ihn niemals gehen lassen."

Getty Images Rihanna, Musikerin

Getty Images Rihanna und Hassan Jameel in Los Angeles, 2019

TheImageDirect.com / ActionPress Hassan Jameel

