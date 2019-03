Hana Nitsche (33) ist endlich in Plauderlaune, was ihren kleinen Schatz betrifft! Im vergangenen August wurden das Model und sein Verlobter Chris Welch Eltern einer Tochter. Zwar zeigt die 33-Jährige, anders als andere Promi-Mütter, gern auch das Gesicht ihres Kindes, zum Namen hüllte sie sich bisher noch in eisernes Schweigen – bis jetzt! Im Promiflash-Interview lässt sie sich nicht nur entlocken, dass ihr Prinzesschen Alya Francis heißt, sondern auch den Grund!

"Der Name ist für uns beide besonders, also für mich und Chris. Alya war ein bisschen spontan, der hat uns beiden gut gefallen", erzählt Hana am Donnerstag beim Milka Event in Düsseldorf. Die Auswahl sei zuvor groß gewesen, auf der Namensliste des Paares hätten neben deutschen auch tschechische Optionen gestanden. Kein Wunder – die GNTM-Drittplatzierte von 2007 ist gebürtige Tschechin. Alya sei den Eltern letztlich im Gedächtnis geblieben.

Zum Zweitnamen des Babys gibt es ebenfalls eine Geschichte: Francis heißt die Großmutter von Papa Chris. "Er und seine Oma waren immer sehr eng und für ihn war das ein wichtiger Name", erklärt die Laufsteg-Schönheit. Weil Alya weiter auf den Nachnamen Nitsche hört, bis Hana und ihr Liebster heiraten, wollten die Turteltauben Chris' Familie so miteinbeziehen.

Instagram / hananitsche Hana Nitsche und ihr Verlobter Chris Welch

Anzeige

Instagram / hananitsche Hana Nitsche mit ihrer Tochter Alya Francis

Anzeige

Instagram / hananitsche Hana Nitsche, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de