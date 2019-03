Im August des vergangenen Jahres erblickte die Tochter von Hana Nitsche (33) und ihrem Verlobten Chris Welch das Licht der Welt. Seitdem teilt das Model immer wieder niedliche Schnappschüsse ihres kleinen Wonneproppens in den sozialen Medien. Eines behielt die Neu-Mama aber bislang für sich: den Namen ihres Babys. Jetzt lüftet sie auch endlich dieses Geheimnis und verrät den süßen Doppelnamen des Mädchens.

Beim Milka Event in Düsseldorf erschien die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin zum ersten Mal gemeinsam mit ihrer sieben Monate alten Tochter auf dem roten Teppich. Dort erzählte sie im Interview Promiflash, wie ihre Maus gerufen wird: Alya Francis.

Warum sie den Namen erst so spät mit der Öffentlichkeit teilt, erklärte Hana vor Kurzem so: Sie warte nur darauf, dass der Papa sein "Go" gibt – und das scheint er inzwischen gemacht zu haben. Er wollte seine Prinzessin einfach so lange und so gut wie möglich schützen. Was haltet ihr von dem Namen? Stimmt in der Umfrage ab!

