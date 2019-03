Diese zwei Hotties mischen Sturm der Liebe ordentlich auf: Patrick Dollmann (37) alias Henry Achtleitner und Jeroen Engelsman in der Rolle des Isländers Ragnar Sigurdson. Patrick feierte als charmanter Tierarzt bereits vergangene Woche sein Debüt in der ARD-Telenovela – der 37-Jährige warf direkt bei seinem ersten Auftritt ein Auge auf Denise Saalfeld (Helen Barke, 24). Anfang April wird Jeroen am Fürstenhof auftauchen. Dort trifft er auf eine alte Bekannte: Tina Kessler (Christin Balogh, 33)! Soviel zu den Rollen der Neuankömmlinge – aber wie steht es um das Privatleben der beiden Schauspieler? Promiflash hat bei den Darstellern nachgehakt!

Die weiblichen Zuschauer müssen nun ganz stark sein: Ragnar-Darsteller Jeroen ist bereits vergeben! "Ich bin mit meinen jungen Jahren schon verheiratet und habe zwei Kinder", verriet er im Interview. Im Gespräch schwärmte er in den höchsten Tönen von seiner Gattin: "Meine Traumfrau habe ich bereits gefunden und bin sehr glücklich darüber, dass sie meine Ehefrau ist", betonte er gegenüber Promiflash.

So eindeutig ist es bei seinem Kollegen Patrick nicht. Auf die Frage, wie sein Beziehungsstatus laute, antwortete der Ex-Alarm für Cobra 11-Schauspieler kryptisch: "Höchst kompliziert! Dabei ist das eigentlich nicht meine Art." Eine Frau, die ihn erobern könnte, müsste laut seiner Aussage liebevoll, integer, etwas verschmust und ehrlich sein.

ARD/Christof Arnold Patrick Dollmann und Helen Barke bei "Sturm der Liebe"

Anzeige

ARD/Christof Arnold Jeroen Engelsman und Christin Balogh, "Sturm der Liebe"-Darsteller

Anzeige

Christof Arnold/ARD Jeroen Engelsman und Patrick Dollmann am "Sturm der Liebe"-Set

Anzeige

Welchen Sturm-Newcomer findet ihr süßer? Jeroen Engelsman! Patrick Dollmann! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de