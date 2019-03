So waren Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) noch nie zu sehen! In der Fortsetzung zum TV-Film "Harry & Meghan – Eine königliche Romanze", werden die Schauspieler Charlie Field und Tiffany Marie Smith den britischen Prinzen und die ehemalige "Suits"-Darstellerin verkörpern. Während sich der erste Streifen um Meghan und Harrys Dating- und Verlobungszeit drehte, soll sich das Sequel nun auf die königliche Hochzeit und das erste Ehejahr des Paares konzentrieren. Jetzt wurden endlich die ersten Bilder aus "Harry & Meghan: Becoming Royal" veröffentlicht!

Die ersten Aufnahmen versprechen bereits eine Menge Romantik! Eines der Fotos zeigt einen leidenschaftlichen Kuss zwischen Meghan und Harry – eine öffentliche Zärtlichkeit, für die auch das echte royale Paar bekannt ist. Auf einem anderen Schnappschuss ist die hübsche Brünette während der Vorbereitungen für ihre große Hochzeit zu sehen: Queen Mary's Diamanten-Tiara wird ihr auf dem Pic ins Haar gesteckt.

Einer Pressemitteilung des TV-Senders Lifetime zufolge wird der neue Film über Harry und Meghan "die unzähligen Freuden und Herausforderungen des Lebens in der königlichen Familie während ihres entscheidenden ersten Ehejahrs enthüllen." Ihre grundsätzlichen Werte würden zudem auf die Probe gestellt werden, während sie versuchen, das richtige Gleichgewicht zu finden zwischen den Traditionen des Königshauses und ihren eigenen Prinzipien. Werdet ihr euch den Streifen ansehen? Stimmt ab!

Ben Birchall - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit im Mai 2018

DOMINIC LIPINSKI/AFP/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in London, März 2019

