Ob Ian Somerhalder (40) wohl einen Bad-Hair-Day hatte? Der Schauspieler hat sich mit der Rolle des verschmitzt lächelnden Vampir-Hotties Damon Salvatore bei Vampire Diaries für immer in die Herzen der Blutsauger-Fans gespielt. Dank seiner dunklen Haare kommen die strahlend blauen Augen nur noch stechender zur Geltung. Doch genau dieser Frisur wollte der Darsteller nun scheinbar an den Kragen: Im Netz zeigt sich Ian plötzlich mit einem ziemlich seltsamen Styling!

Auf seinem Instagram-Account postet der TV-Star ein Bad-Selfie, auf dem er ziemlich grummelig in den Spiegel blickt und mit schief gelegtem Kopf seine schräge Frisur präsentiert. Denn über seinem Ohr ist einfach mal ein ganzes Stück wegrasiert, doch zu einem hippen Undercut reicht es nicht so richtig. Der Look erinnert mehr an einen Friseur-Unfall – und so etwas in der Art scheint es auch gewesen zu sein. "2019. Es sollte das Jahr des Faux Hawk werden", schreibt der Schauspieler. Ein Faux Hawk ist ein etwas abgeschwächter Irokesen-Schnitt. Doch gerade als Ian angefangen hatte, sich seine Wunschfrisur des Jahres zu rasieren, kam ihm die Erkenntnis: Er muss seine alte Frisur für eventuelle Nachdrehs seiner neuen Vampir-Serie "V-Wars" behalten! "Ich habe aufgehört zu rasieren – Mist! Ich muss das schnell wieder rauswachsen lassen", kommentiert der 40-Jährige den Haar-Fail.

Für die Netflix-Produktion "V-Wars" schlüpft Ian in die Rolle des Dr. Luther Swann, der sich mit dem Ausbruch einer Vampir-Epidemie auseinandersetzen muss. Wann genau die Serie online geht, ist noch nicht bekannt – doch aktuellen Berichten zufolge soll es noch 2019 so weit sein.

