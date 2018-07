Huch, was ist denn bei Ian Somerhalder (39) und seiner Frau Nikki Reed (30) los? Eigentlich kennt man die Beauty nur mit einer langen Wallemähne und den Vampire Diaries-Star mit einem coolen, lässigen Kurzhaarschnitt. Auf dem neuesten Schnappschuss, den der Schauspieler auf Instagram veröffentlichte, überrascht das Paar allerdings mit einem ganz neuen Haarstyle. Aber keine Sorge, bei dem Frisuren-Fiasko handelt es sich lediglich um Perücken, die der Hottie zusammen mit seiner Liebsten wohl für seine neue Serienrolle testet.

Nikki mit einem kurzen Pixie und einer lustigen Grimasse und Ian mit langen Zotteln und einem supercoolen Blick – so posierte das sonst so stylische Hollywood-Couple für ein Selfie. Die Erklärung zu dem Schnappschuss folgte aber direkt. "Jemand half mir eine Perücke für 'V-Wars' auszusuchen", kommentierte der 39-Jährige den Beitrag. Offenbar diente seine Liebste dabei als Model für den zweiten Look. Der ehemalige Damon-Darsteller hat also die Qual der Wahl – cooler Kurzhaarschnitt oder eben der längere Haarschopf, der auf den ersten Blick doch etwas wild aussieht.

Bei Ians neuem Projekt "V-Wars" handelt es sich um eine Netflix-Serie, für die er ab demnächst vor der Kamera steht. Die Story basiert auf der gleichnamigen Bestseller-Reihe von Jonathan Maberry. Zwar dreht sich die Geschichte – ebenso wie bei "Vampire Diaries" – um Vampire, aber dieses Mal übernimmt der Serien-Schnuckel die Rolle des Wissenschaftlers Dr. Luther Swann. Der befasst sich mit der Vampir-Plage in seiner Heimatstadt, als sein bester Freund plötzlich zum blutrünstigen Monster mutiert.

Jerod Harris/Getty Images for Dell Nikki Reed und Ian Somerhalder bei einem Event in Las Vegas

Anzeige

Instagram / iansomerhalder Nikki Reed und Ian Somerhalder

Anzeige

AdMedia / Splash News Ian Somerhalder in Los Angeles 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de