Germany's next Topmodel-Kandidatin Vanessa schnupperte schon vor fast einem Jahr Promi-Luft! Aktuell kämpft die 21-Jährige in Heidi Klums (45) beliebter Castingshow um den Topmodel-Titel. Und das mit großem Erfolg: In der vergangenen Folge verdrehte der Neu-Rotschopf sogar Starfotograf John Rankin (52) den Kopf. Dass Vanessa mit der bereits ausgeschiedenen Influencerin Enisa Bukvic gut befreundet ist, wissen die Fans bereits. Doch im Sommer vergangenen Jahres war die Hamburgerin sogar schon in einem Video von deren Freund Simon Desue (27) zu sehen!

Im Juli 2018 prankte Simon seine Freundin Enisa mit einem YouTube-Clip, den er zusammen mit Vanessa gedreht hatte. Darin wollte er seiner Community und vor allem Enisa glauben lassen, er habe eine neue Partnerin. Dafür holte sich der Spaßvogel die GNTM-Beauty ins Boot. Doch so leicht ließ sich die Schwedin nicht auf den Arm nehmen. Und auch die Zuschauer hatten dem Prankster nicht abgekauft, dass er Enisa wirklich in den Wind geschossen hat. Das war übrigens auch das letzte Mal, dass Vanessa in einem Video von Simon zu sehen war.

Inzwischen ist das Nachwuchsmodel aber nicht auf solche Gastauftritte angewiesen, denn sie hat sich dank ihrer Teilnahme an der TV-Sendung bereits selbst eine beachtliche Followerschaft aufgebaut. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account tummeln sich inzwischen stolze 63.700 Abonnenten.

